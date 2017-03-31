G-Global: Повысив штрафы за выбросы в атмосферу, мы простимулируем «зеленую экономику»

Главная проблема Казахстана на пути перехода к «зеленой экономике» лежит в инертности крупных предприятий и их нежелании менять сложившийся уклад жизни. Так считает заместитель руководителя Международного секретариата G-Global, председатель правления коалиции за зеленую экономику и развитие G-Global, член совета по переходу к «зеленой экономике» при Президенте РК Салтанат Рахимбекова, передает корреспондент Zakon.kz.

«Барьеры зачастую лежат не в технической плоскости, а в инерции предприятий, не желающих менять сложившие уклады. Любое общество, ленивое к инновациям, будет медленно двигаться к зелёной экономики вовсе не из-за отсутствия любви к природе», - сказала она в интервью журналисту Zakon.kz.

В пример спикер привела тщетные попытки государства строить и ремонтировать автодороги на самых передовых технологиях с 20-летним сроком службы, отсутствие передовых изобретений в нефтехимической отрасли, таких как технологии для высоковязких и сернистых нефтесетей, снижающие себестоимость, например, БИМТ (бинарные моторные топлива), (это новый способ одностадийной переработки нефти, когда перерабатывается все и сразу, - авт.) и так далее.

«Зеленая экономика» и инновации в мире развиваются, потому как на них есть спрос, существует очень жесткий режим по экологии, требованиям и стандартам, - пояснила Рахимбекова. - Мы к этому только подходим, и у нас будут ужесточения, экологические организации поднимают этот вопрос. Нам нужно подходить к тому, чтобы все наши недропользователи и крупные загрязнители стали поддерживать инновационные решения. Они, кстати, не всегда самые дорогие».

«Если бы у нас были серьезные штрафы, как в мире, то компании гонялись бы за инновационными решениями. Сейчас у нас очень щадящий режим по штрафам за выбросы. Поэтому при ужесточении определенных экологических требований будет спрос на инновационные решения. Если бы ВИЭ субсидировались также как в «коричневая энергетика», то мы бы увидели насколько «чистые» технологии конкурентные. Но сегодня субсидируется все вплоть до того, сжигания угля», - добавила она.

Другой важный вопрос в этом аспекте, по мнению председателя правления коалиции за «зеленую экономику» и развитие G-Global, состоит в том, что промышленники не видят казахстанских ученых и не верят в их изобретения.

«Выход мы видим в создании диалоговой площадки между промышленниками и учеными. Бизнес сегодня думает, что наука не может создать применимое на практике изобретение, но это не так. Мы уже собрали более 600 «зеленых» проектов, которые можно реализовывать в Казахстане» - заключила она.

Татьяна Ковалева