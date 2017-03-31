В частности, на должность руководителя частной охранной организации, в том числе филиала и представительства, назначаются граждане Республики Казахстан:

1) имеющие высшее юридическое образование или стаж работы не менее трех лет на командных должностях в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формирований или на руководящих должностях в правоохранительных и специальных органах;

2) прошедшие подготовку по специальной программе, утверждаемой уполномоченным органом;

3) не состоящие на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;

4) не имеющие судимости за совершение преступления.

На должность охранника принимаются граждане Республики Казахстан:

1) не моложе 19 лет;

2) прошедшие подготовку по специальной программе, утверждаемой уполномоченным органом;

3) не состоящие на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;

4) не имеющие судимости за совершение преступления.

Также на должность руководителя частной охранной организации и охранника не принимаются:

1) состоящие на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;

2) имеющие судимость за совершение преступления;

3) освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей частью статьи Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан;

3-1) в отношении которых в течение одного года до принятия на должность охранника за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или в течение одного года до принятия на должность охранника освобожденные от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

4) привлеченные к административной ответственности ранее в течение года до принятия на работу руководителем охранной организации или охранником за совершение умышленных административных правонарушений, предусмотренных статьями 149, 434, 436, 438, 439, 440, 443, 450, 453, 462, 463, 464, 467, 469, 470, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 494, 495, 496, 504, 506, 653, 654, 658, 659, 665, 667, 669, 670, 673, 675 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях;

5) уволенные менее трех лет назад по отрицательным мотивам с государственной, воинской службы, из правоохранительных органов, судов и органов юстиции;

6) уволенные менее трех лет назад по отрицательным мотивам с должности охранника частной охранной организации.

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.