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Новости за сегодня

Кадровые назначения в НК «Қазақстан темір жолы»

 

Приказом Президента акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Алпысбаева К.К. от 24.03.2017 года № 93 на должность Вице-президента по инфраструктурным проектам акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» назначен Урынбасаров Бауыржан Пазылбекович

Приказом Президента акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Алпысбаева К.К. от 24.03.2017 года № 94 и.о. Вице-президента по логистике назначен Елюбаев Санжар Бахытович

Приказом Президента акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Алпысбаева К.К. от 24.03.2017 года № 95 на должность главного инженера АО «НК «ҚТЖ» назначен Котырев Батыр Куанышевич

Приказом Президента акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Алпысбаева К.К. от 24.03.2017 года № 96 на должность Исполнительного директора - директора филиала АО «НК «КТЖ» - «Дирекция магистральной сети» назначен Изгулов Жарас Токенович

Приказом Президента акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Алпысбаева К.К. от 24.03.2017 года № 97 на должность Исполнительного директора - президента АО «Пассажирские перевозки» назначен Қилыбай Нұрдәулет Игілікұлы

Приказом Президента акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Алпысбаева К.К. от 24.03.2017 года № 98 на должность Исполнительного директора - президента АО «КТЖ - Грузовые перевозки» назначен Кулаков Оралхан Райханович

Приказом Президента акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Алпысбаева К.К. от 28.03.2017 года № 102 на должность директора филиала АО «НК «КТЖ» - «Дирекция автоматизации и цифровизации» назначен Толебаев Серик Казбекович

31 марта 2017, 12:58
Источник, интернет-ресурс: АО «НК «КТЖ»

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