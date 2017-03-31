В ЮКО назначен начальник службы Местной полиции

Сегодня на должность начальника местной полиции ДВД Южно-Казахстанской области назначен полковник полиции Абдигани Сейдуалиев.

На очередной одиннадцатой сессии Южно-Казахстанского областного маслихата по предложению министра Внутренних дел РК К.Касымова, при согласий депутатов областного маслихата и распоряжением акима области на должность начальника службы местной полиции ДВД ЮКО назначен Абдигани Сейдуалиев.

А. Сейдуалиев родился в 1973 году, образование высшее. Окончил казахскую государственную юридическую академию. С 1995 года работает в органах внутренних дел. С февраля 2017 года до сегодняшнего дня занимал должность начальника Управления административной полиции ДВД ЮКО.

Отметим, что во исполнение 30-го шага Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ в стране создана местная полицейская служба. деятельность местной полици осуществляется по таким основным направлениям, как: профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение уголовных правонарушений.

Наряду с этим, в ходе сессии был заслушан отчет о проделанной работе областного управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма за 2016 году, а также о присвоении наименований улиц в городах Шымкент и Арыс. Кроме того, на заседании маслихата почетной грамотой Южно-Казахстанской области были награждены председатель Южно-Казахстанского областного суда Н.Шарипов, Администратор Судов по ЮКО О.Лештаев и главный врач Созакской районной больницы М. Жақсыбергенов. Также, почетной грамотой областного маслихата награждены председатель территориальной избирательной комиссии А. Умиралиев и ветеран труда Ш.Усманов.