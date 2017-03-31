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Новости за сегодня

Избран новый секретарь маслихата Алматинской области

 

Сегодня под председательством акима области Амандыка Баталова состоялась XIII очередная сессия VI созыва, в ходе которой было рассмотрено несколько вопросов.

По первому вопросу с докладом о проделанной за 2016 год работе выступил первый заместитель областного филиала партии «Нұр Отан» Галиаскар Сарыбаев.

По второму вопросу было рассмотрено обращение об освобождении Серика Муканова от должности секретаря областного маслихата в связи с переходом на другую работу. Данное обращение нашло поддержку депутатов. На должность секретаря областного маслихата депутатской фракцией была предложена кандидатура Султана Дюсембинова, избранного по Райымбекскому избирательному округу №15 в ходе выборов депутатов в секретариат маслихата вместо выбывших. Предложение получило единогласную поддержку.

По четвертому вопросу в качестве председателя следующей сессии областного маслихата был избран Аскар Сулейменов.

Подводя итоги сессии, аким области А.Баталов выразил депутатам признательность за оказываемую поддержку, в том числе и в работе по утверждению бюджета на 2017 год.

- Глава государства ставит перед нами конкретные задачи. В приоритете направления, обозначенные в Послании. Это использование в работе современных технологий, увеличение производительности труда, открытие экспортоориентированных производств. Уверен, что продолжая совместно работать, мы достигнем поставленных целей, - сказал А.Баталов, отметив качественную работу Серика Муканова и пожелав ему успехов на новом поприще. Также глава региона выразил уверенность, что Султан Дюсембинов ответственно и эффективно будет исполнять возложенные на него обязанности.

31 марта 2017, 13:02
Источник, интернет-ресурс: Алматинского областного акимата

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