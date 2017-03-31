Российские частники могут потерять право выдавать электронные подписи

Минкомсвязи подоготовило поправки в законы «Об электронной цифровой подписи» и «О защите прав индивидуальных предпринимателей и юрлиц».

Минкомсвязи разработало законопроект, согласно которому функции выдачи квалифицированных электронных подписей перейдут к госструктурам, а частные компании потеряют это право. Как пояснили в ведомстве, данная мера призвана повысить доверие к электронной подписи и установить единые стандарты предоставления такой услуги.

Министерство подготовило поправки в законы «Об электронной цифровой подписи» и «О защите прав индивидуальных предпринимателей и юрлиц». Коррективы предусматривают, что квалифицированную электронную подпись смогут выдавать только государственные структуры, аккредитованные Минкомсвязи.

В настоящее время в России работают 442 удостоверяющих центра, аккредитованных министерством, среди них и негосударственные организации. По словам президента удостоверяющего центра ЗАО «Калуга Астрал» Игоря Чернина, в РФ 90% электронных подписей выдаются частниками. Принятие законопроекта отбросит отрасль на десять лет назад, считает он.

Как отмечает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова, по оценкам Минкомсвязи, вступление законопроекта в силу будет приносить в бюджет ежегодно 2 млрд рублей налогов, тогда как удостоверяющие центры ежегодно платят 6 млрд рублей. В результате возникнет дефицит в 4 млрд рублей, кроме того, 15 тыс. человек потеряют работу, подсчитала Левова.

В законе «Об электронной подписи» фигурируют три ее разновидности: простая (логинпароль), усиленная (позволяет идентифицировать лицо, подписавшее документ и определить, не изменился ли он после подписания), квалифицированная (с высокой степенью защиты, документы с такой подписью приравниваются к бумажным документам с «живой» подписью).