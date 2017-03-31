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Новости за сегодня

Казахстан впервые экспортирует пшеничные отруби на рынок Китая

 

Сегодня казахстанская делегация во главе с Заместителем Премьер-Министра РК - Министром сельского хозяйства Аскаром Мырзахметовым, в первый день рабочей поездки в КНР встретилась с Председателем Главного управления надзора за качеством, инспекции и карантина КНР Чжи Шупином.

Стороны обсудили ряд важных вопросов касательно снятия ограничений и получения доступа казахстанской сельскохозяйственной продукции на рынок Китая. В частности, китайская сторона подтвердила проведение в апреле т.г. инспекции по системе производства мяса-баранины и мясоперерабатывающих предприятий для включения в Реестр компаний-поставщиков в КНР. Обеими сторонами будут ускорены процедуры согласования проектов Протоколов ветеринарных и фитосанитарных требований на экспорт из РК в КНР по 34 наименованиям продукции. Казахстанской стороной был инициирован вопрос создания на территории РК совместных лабораторий по контролю качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, а также проведения их аккредитации.

По итогам встречи был подписан Протокол между двумя странами по требованиям инспекции, карантина и санитарным требованиям, предъявляемым к экспортным партиям пшеничных отрубей.

Благодаря этому соглашению казахстанские бизнесмены впервые получили возможность экспортировать пшеничные отруби на рынок Китая и первым реализовать этот уникальный шанс выпал совместному казахстанско-китайскому перерабатывающему предприятию «Huoerguosi Irbis International Trading Co LTD».

В свою очередь, Генеральный директор компании Марат Даулеткалиев от имени предпринимателей выразил благодарность Правительству Казахстана за достигнутые конструктивные соглашения. Он уверен в том, что это придаст новый импульс в развитии экспортного потенциала зерноперерабатывающей отрасли.

 

31 марта 2017, 13:20
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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