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Новости за сегодня

Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам разработки Стратегического плана развития РК до 2025 года

 

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам разработки Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года.

В ходе совещания обсуждены приоритетные направления социально-экономического развития страны в соответствующем периоде до 2025 года, ожидаемые результаты и поэтапные целевые ориентиры.

В целях создания новой модели экономического роста и проведения последовательной и устойчивой политики развития страны на среднесрочную перспективу в своем Послании Глава государства Н.Назарбаев поручил Правительству разработать Стратегический план развития Казахстана до 2025 года «Национальная технологическая инициатива Казахстана». Для вхождения в 30-ку наиболее развитых стран мира новая модель роста будет направлена на достижение среднегодовых темпов роста экономики на уровне 5-6%.

 

31 марта 2017, 13:21
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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