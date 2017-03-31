Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам разработки Стратегического плана развития РК до 2025 года

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам разработки Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года.

В ходе совещания обсуждены приоритетные направления социально-экономического развития страны в соответствующем периоде до 2025 года, ожидаемые результаты и поэтапные целевые ориентиры.

В целях создания новой модели экономического роста и проведения последовательной и устойчивой политики развития страны на среднесрочную перспективу в своем Послании Глава государства Н.Назарбаев поручил Правительству разработать Стратегический план развития Казахстана до 2025 года «Национальная технологическая инициатива Казахстана». Для вхождения в 30-ку наиболее развитых стран мира новая модель роста будет направлена на достижение среднегодовых темпов роста экономики на уровне 5-6%.