Федеральный апелляционный суд США в Калифорнии поддержал позицию Республики Казахстан в деле против Храпуновых

В 2014 году акимат города Алматы подал иск в суд штата Калифорния (США) против бывшего акима города Виктора Храпунова, членов его семьи и их фиктивных компаний, зарегистрированных в США и других странах. Исковое заявление содержит шесть требований о защите прав истцов, включая нарушение Закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, нарушение обязательств действовать в наилучших интересах жителей города Алматы, незаконное присвоение чужого имущества и преступный сговор с этой целью.

Храпуновы и их подставные компании приобрели в собственность объекты недвижимости и роскошные автомобили в Калифорнии, использовав средства, украденные из бюджета города Алматы.

Однако, заявление города Алматы было отклонено Окружным судом штата Калифорния. Суд заключил, что США не является приемлемым местом для данного разбирательства.

Акимат города Алматы и Министерство юстиции подали протест в апелляционный суд штата Калифорния. Суд второй инстанции удовлетворил данное ходатайство Республики Казахстан и отменил решение нижестоящего Окружного суда.

Республике Казахстан удалось убедить суды США в правоте своей позиции. Данное решение является результатом последовательной работы по борьбе с коррупцией. Теперь иск города Алматы против Храпуновых будет рассмотрен по существу в суде штата Калифорния.

Министерство юстиции осуществляет координацию данной работы. Юридическим консультантом в США является фирма Latham&Watkins LLP.