С начала года более 23 млрд. тенге выплачено казахстанцам из Государственного фонда соцстрахования

За январь-февраль 2017 года выплаты из Государственного фонда социального страхования (далее - ГФСС) составили 23,5 млрд. тенге. Расходы на соцвыплаты по беременности и родам, усыновлению (удочерению) новорожденного ребенка (детей) составили 9,6 млрд. тенге, по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года - 11 млрд. тенге, утрате трудоспособности - 1,6 млрд. тенге, потере кормильца - 1,1 млрд. тенге, потере работы - 0,2 млрд. тенге.

Средний размер выплат из ГФСС по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) составил 315 тыс. 973 тенге, такую выплату получили 15,2 тыс. казахстанцев.

Размер соцвыплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года составил 23 тыс. 478 тенге, ее получили 197,9 тыс. граждан.

Соцвыплату на случай потери работы получили 4,4 тыс. человек, ее средний размер - 19 тыс. 696 тенге.

Более 32,8 тыс. казахстанцев были обеспечены выплатами на случай потери кормильца, средний размер которых составил 15 тыс. 367 тенге. Еще 62,7 тыс. граждан получили соцвыплату на случай утраты трудоспособности, ее средний размер - 11 тыс. 806 тенге.

Напомним, обязательное социальное страхование в РК внедрено как дополнительная форма социальной защиты работающего населения. Государственный фонд социального страхования МТСЗН РК производит сбор социальных отчислений и выплаты участникам системы обязательного социального страхования, в отношении которых наступил случай социального риска.