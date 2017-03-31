В Китае выращенная в неволе панда погибла, попав в дикую природу

Выращенный в неволе самец большой панды по кличке Хэшэн погиб в китайской провинции Сычуань после того, как был выпущен в дикую природу,

Согласно данным агентства, Хэшэн родился в 2013 году, в марте-июле 2016 года проходил специальную подготовку для жизни в дикой природе в заповеднике Лицзыпин, после чего был выпущен на волю.





Отмечается, что 27 сентября 2016 года GPS-маячок на ошейнике животного подал сигнал тревоги, после чего специалисты начали поиск панды. В тот же день было найдено тело Хэшэна с повреждениями туловища. Однако о смерти панды сообщили только сейчас.