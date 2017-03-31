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В Китае выращенная в неволе панда погибла, попав в дикую природу

31 марта 2017, 13:39

Панда скончалась от заражения крови, которое возникло из-за травм, нанесенных Хэшэну неизвестным животным.

Выращенный в неволе самец большой панды по кличке Хэшэн погиб в китайской провинции Сычуань после того, как был выпущен в дикую природу, сообщает агентство Синьхуа, передает РИА Новости.

Согласно данным агентства, Хэшэн родился в 2013 году, в марте-июле 2016 года проходил специальную подготовку для жизни в дикой природе в заповеднике Лицзыпин, после чего был выпущен на волю.

Отмечается, что 27 сентября 2016 года GPS-маячок на ошейнике животного подал сигнал тревоги, после чего специалисты начали поиск панды. В тот же день было найдено тело Хэшэна с повреждениями туловища. Однако о смерти панды сообщили только сейчас.

В результате вскрытия было установлено, что панда скончалась от заражения крови, которое возникло из-за травм, нанесенных Хэшэну неизвестным животным.

Ранее Международное радио Китая (CRI) сообщило, что Китай планирует увеличить численность популяции панд в дикой природе к 2025 году примерно на 18% — до 2,2 тысячи особей. В настоящий момент в КНР в дикой природе насчитывается 1864 панды, еще 471 особь содержатся в специальных центрах по разведению.

Иван Булатов
Фото © РИА Новости. Михаил Сербин

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