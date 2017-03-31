В Лондоне состоялась официальная презентация павильона Великобритании на международной выставке «Астана ЭКСПО-2017»

На мероприятии, проведенном в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества Великобритании, состоялась официальная презентация британского павильона, открытие которого планируется 26 июня этого года в Астане в рамках Национального дня Соединенного Королевства на международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».

В презентации приняли участие Посол Казахстана Ерлан Идрисов, Государственный министр по торговле и инвестициям Соединенного Королевства Грег Хэндс, Национальный комиссар «ЭКСПО-2017» от Великобритании Чарльз Хендри, главный дизайнер павильона Асиф Хан, а также представители британского правительства, парламента, деловых и экспертных кругов.

В своем выступлении Е. Идрисов поблагодарил британскую сторону за поддержку Казахстана в проведении «ЭКСПО-2017», а также подчеркнул важный вклад Лондона в организацию и продвижение данного международного мероприятия.

Великобритания стала одной из первых стран, подтвердивших свое участие в выставке «ЭКСПО-2017», назначивших Национального комиссара и презентовавших дизайн своего павильона. Участие Соединенного Королевства в данном глобальном форуме свидетельствует о его приверженности к построению и развитию долгосрочного партнерства с Казахстаном.

Посол отметил, что Казахстан станет первым государством в Центральной Азии и СНГ, которое примет всемирную выставку. «ЭКСПО-2017» станет для нашей страны одним из важнейших глобальных форумов в ее истории. Астана превратится в один из международных энергетических и культурных центров мира. В рамках ЭКСПО планируется проведение саммитов Шанхайской организации сотрудничества и Организации исламского сотрудничества, национальных дней стран-участниц выставки, различных министерских форумов - всего более 3 тысяч культурных и спортивных мероприятий.

В свою очередь, Г. Хэндс, являющийся также сопредседателем казахстанско-британской межправительственной комиссии, подчеркнул высокий уровень развития двусторонних отношений между нашими странами, приоритетную роль казахстанского рынка для Соединенного Королевства и пригласил всех присутствующих принять участие в казахстанском роудшоу «Караван-ЭКСПО 2017», которое пройдет на одной из лондонских площадей с 13 по 16 апреля.

По его словам, «Астана ЭКСПО-2017» является прекрасной возможностью для Британии продемонстрировать всему миру самые последние технологические и инновационные разработки в области энергетики.

Кроме того, Комиссар «ЭКСПО-2017» от Великобритании Ч. Хендри отметил, что британская сторона рассматривает выставку как уникальную возможность для развития бизнес-сотрудничества с Казахстаном и странами-участницами выставки.

На «ЭКСПО-2017» британская сторона будет представлена членом королевской семьи Принцем Ричардом Герцогом Глостерским, лорд-мэром Лондонского Сити Эндрю Пармли и Министром по международной торговле Грегом Хэндсом.

Тема британского павильона на «ЭКСПО-2017» называется «Мы - Энергия». Павильон станет одним из крупнейших на выставке площадью в 1,100 кв. м. и по задумке главного дизайнера Асифа Хана, будет иметь форму казахской юрты. В павильоне гости выставки будут иметь возможность ознакомиться с важными историческими открытиями Великобритании. Кульминацией станет демонстрация графена - материала, способного в будущем радикально изменить способ производства и потребления энергии.

Великобритания - всемирно признанный технологический лидер и один из мировых флагманов в области «зеленой» энергетики. Первая в истории всемирная выставка была проведена в XIX веке именно в Великобритании.