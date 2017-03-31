Министр культуры высказался о пении казахстанских артистов под фонограмму

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы в ходе обсуждения с депутатами сената проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам культуры», высказался о предложении сенатора Сарсенбая Енсегенова запретить казахстанским артистам петь под фонограмму , передает , передает МИА Казинформ





Глава министерства отметил, что для решения вопроса о пении под фонограмму нужно ввести лицензии на концерты.





«Почему певцы поют под фонограмму? В мире, особенно в странах Европы и Америки есть сложившаяся система, в Узбекистане, Туркменистане - каждый организатор концерта должен получить лицензию у министерства. У нас, к сожалению, нет в законе. В 2006 году был принят закон, но по каждой конкретной сфере мы видим недочеты, благодаря вам вносим эти нормы. На сегодняшний день, если люди, которые организуют концерты, не перейдут на эти лицензии, этот вопрос не решится. Каждый может организовать концерт, выйти на сцену, а мы не можем сказать: «Почему он пел под фонограмму?». Но, если бы министерство выдавало лицензии, мы говорили бы организаторам концертов, требовали с них, чтобы певцы не пели под фонограмму. Например, в Англии, Америке - там компании, которые имеют лицензии, организуют эти концерты, а у нас каждый может организовывать концерты», - сказал А.Мухамедиулы.





Министр отметил, что в Казахстане организаторам концертов достаточно арендовать помещения и они могут организовывать концерт по своему усмотрению. Поэтому, не решив вопрос о лицензиях на концерты, нельзя решить вопрос о пении под фонограмму.



