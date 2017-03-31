Испытания такси-беспилотников Uber возобновилось
31 марта 2017, 13:49
Компания Uber вернулась к испытаниям беспилотных автомобилей такси марки Volvo, приостановленных несколько дней назад после аварии в Аризоне.
В настоящее время тестирование машин под присмотром опытных водителей проводится в городах Темпе, штат Аризона, и Питтсбурге, штат Пенсильвания.
Авария, из-за которой испытания беспилотников Uber пришлось приостановить, произошла в Темпе. Автомобиль такси, находясь в беспилотном режиме, столкнулся на перекрестке с другой легковой машиной. В результате проведенного расследования полиция установила, что виновником аварии был не беспилотник, а волитель автосмобиля, который в него врезался. Из-за столкновения робокар Volvo перевернулся на бок и протаранил третью машину, но никто из участников аварии не пострадал.
Авария с участием робокара — не единственная проблема Uber. Ожидается, что по итогам 2016 финансового года компания понесет рекордные убытки. 28 марта также стало известно, что с 18 апреля Uber придется прекратить свою деятельность в Дании, где был принят новый закон о регулировании работы служб такси. Согласно заявлению Uber, в результате работы лишатся 2 тысячи таксистов.
Via livecars
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