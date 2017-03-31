Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Испытания такси-беспилотников Uber возобновилось

31 марта 2017, 13:49

Компания Uber вернулась к испытаниям беспилотных автомобилей такси марки Volvo, приостановленных несколько дней назад после аварии в Аризоне.

В настоящее время тестирование машин под присмотром опытных водителей проводится в городах Темпе, штат Аризона, и Питтсбурге, штат Пенсильвания.

Авария, из-за которой испытания беспилотников Uber пришлось приостановить, произошла в Темпе. Автомобиль такси, находясь в беспилотном режиме, столкнулся на перекрестке с другой легковой машиной. В результате проведенного расследования полиция установила, что виновником аварии был не беспилотник, а волитель автосмобиля, который в него врезался. Из-за столкновения робокар Volvo перевернулся на бок и протаранил третью машину, но никто из участников аварии не пострадал.

Авария с участием робокара — не единственная проблема Uber. Ожидается, что по итогам 2016 финансового года компания понесет рекордные убытки. 28 марта также стало известно, что с 18 апреля Uber придется прекратить свою деятельность в Дании, где был принят новый закон о регулировании работы служб такси. Согласно заявлению Uber, в результате работы лишатся 2 тысячи таксистов.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...