Борьба с паводками началась в Карагандинской области

29 марта от филиала Казгидромет было получено штормовое предупреждение о том, что с 29 по 30 марта в связи с оттепелью и осадками в области ожидается усиление снеготаяния и формирование местного стока с возможным подтоплением территорий.

Данное штормовое предупреждение было доведено до всех заинтересованных государственных органов, организаций и населения через автоматизированную систему централизованного оповещения, путем перехватов эфирного телевидения местных телеканалов и телерадиокомпаний, SMS-рассылки, по средствам массовой информации и телеграмм, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.





Так, 29 марта на реках области наблюдались колебания уровня воды. На многих гидрологических постах из-за плюсовой температуры воздуха и осадков в виде дождя начались весенние процессы.





По состоянию на 8.00 часов 31 марта года в Единую дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Карагандинской области поступило 42 сообщений, связанных с подтоплениями и угрозой подтопления жилых домов, дворовых территорий, отдельных участков дорог различных значений. Все поступившие звонки своевременно отрабатывались с заинтересованными службами.





В частности, 30 марта в 15:20 часов в УЕДДС ДЧС Карагандинской области поступило сообщение о том, что произошел перелив через дорогу местного значения в районе отделения Акжол и подтопление талыми водами крайних 9 домов улицы Жарлы Нуркен Абдировского сельского округа села Жарлы. Из 9 подтопленных домов эвакуированы 31 человек, которые расселены по родственникам.





Для пропуска воды выполнены работы по вскрытию дорожного полотна грейдерного покрытия автомобильной дороги районного значения.





По состоянию на 31 марта отмечен спад уровня воды на 5-10 см, дальнейшего подтопления других домов не наблюдается. Дополнительно на место направлены 1 трал с экскаватором, 3 человека ГУ «СПиАСР» ДЧС Карагандинской области.





Для контроля над ситуацией на месте выставлен пост в работах техники и личного состава местных исполнительных органов и ДЧС. Всего задействовано 11 единиц техники, 83 человека.





Также, 30 марта в 16:40 часов в противопаводковый оперативный штаб поступило сообщение о том, что в поселке Агадырь произошло подтопление талыми водами переполненных арыков 6 дворовых территорий домов и 1 дома по улице Пикарская. Из подтопленного дома эвакуированы 3 человека, которые расселены по родственникам.





На месте была произведена обваловка подтопленной территории, отводы талых вод, укладка 700 мешков с грунтом по ул. Жарылгап батыра, пр. Абая и Кыздарбекова протяженностью 220 метров, а также засыпка и укладка мешкотары вдоль дворовых территорий по ул. Пекарская протяженностью 25 метров по которой поступала основная часть талых вод. Вдоль дороги по улице Кыздарбекова возведен вал на протяжении 60 метров. В результате проведенных работ вода спала с дворовых территорий и жилого дома.





Сотрудниками отдела по ЧС, поселкового отдела полиции Шетского района проведен обход населения по разъяснению обстановки и правил поведения в паводковый период. Мобильными группами из числа аппарата поселка и полиции проведен подворовой обход по оценке паводковой обстановки.





В работах было задействовано 19 единиц техники, 99 человек.





В целом на территории области проводятся все необходимые противопаводковые мероприятия. На местах организованы штабы, круглосуточное дежурство и представление информации об оперативной обстановке на подведомственной территории в областной штаб развернутый в ДЧС Карагандинской области, где оценивается обстановка и прогнозирование ее динамики.





По прогнозу Казгидромета сегодня в Карагандинской области ожидается юго-западный, западный ветер 15-20, порывы 25 м/с, ночью 31 марта местами более 30 м/с. Местами ожидается гололед, туман, низовая метель.





Ситуация за паводковой обстановкой находится на постоянном контроле оперативного штаба ДЧС. Отработаны эвакуационные мероприятия, создаются защитные дамбы, проводится круглосуточный мониторинг уровня воды в реках, задействуются максимально возможное количество инженерной техники в населенных пунктах.









А это видео самого паводка в Карагандинской области из соцсетей:



