У соцсети Кларксона появилась русская версия

У социальной сети для автомобилистов DriveTribe.com теперь есть официальный русскоязычный раздел. Первые публикации в нем стали появляться еще 11 марта, но активно пиарить DRIVETRIBE RUSSIA начали только сейчас.





Drive Tribe – проект автожурналистов Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя. Сайт, который бывшие ведущие Top Gear называют «автомобильным аналогом YouPorn», позволяет создавать различные трайбы (кланы) по интересам. На момент написания этой заметки к русскоязычному трайбу присоединился 131 человек.





В числе первых историй, написанных на Drive Tribe по-русски – зимний тест-драйв нового Renault Koleos, экскурсия по музею Skoda в Младо-Болеславе, обычные новости, связанные и не связанные напрямую с Россией. Писать в сообщество могут все его участники.



