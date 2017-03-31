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У соцсети Кларксона появилась русская версия

31 марта 2017, 14:02

Drive Tribe – проект автожурналистов Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя.

У социальной сети для автомобилистов DriveTribe.com теперь есть официальный русскоязычный раздел. Первые публикации в нем стали появляться еще 11 марта, но активно пиарить DRIVETRIBE RUSSIA начали только сейчас.

Drive Tribe – проект автожурналистов Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя. Сайт, который бывшие ведущие Top Gear называют «автомобильным аналогом YouPorn», позволяет создавать различные трайбы (кланы) по интересам. На момент написания этой заметки к русскоязычному трайбу присоединился 131 человек.

В числе первых историй, написанных на Drive Tribe по-русски – зимний тест-драйв нового Renault Koleos, экскурсия по музею Skoda в Младо-Болеславе, обычные новости, связанные и не связанные напрямую с Россией. Писать в сообщество могут все его участники.

Текст: Александр Орехов
Фото: скриншот сайта

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