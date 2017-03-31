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В Казахстане в 2018 году начнут трансформировать детдома

31 марта 2017, 14:02

Ежегодно количество воспитанников в детских домах сокращается на 1000 детей.

С 2018 года детские дома Казахстана начнут трансформировать в центры поддержки семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Центры в отличие от детских домов будут направлены не на содержание детей до совершеннолетия, а на временное их пребывание до их устройства в семью, передаёт МИА «Казинформ».

По словам председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Ержана Ерсаинова, практически воспитанники детских домов содержаться в них не будут.

"То есть на какой-то период, пока оформляются документы, пока потенциальные приемные родители будут оформляться, на этот период дети будут находиться там. С помощью центров поддержки семьи ведётся работа по психологической подготовке потенциальных приемных родителей, а также содействие устройству детей в семьи казахстанских граждан (...) У нас до этого наблюдался высокий показатель возврата детей в детские дома, родители не были готовы воспитывать детей», - сказал он.

По данным комитета, общий процент возврата усыновлённых детей составляет 16%. В целом ежегодно количество воспитанников в детских домах сокращается на 1000 детей. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа устроенных в казахстанские семьи детей.

«Если в прошлом году было более 8 тысяч (детей), то в текущем - 7200. Это связано с проводимой работой по устройству детей в семьи казахстанских граждан», - добавил он.

С прошлого года в пилотном режиме при двух детских домах Астаны и Алматы функционируют два центра поддержки семьи. Ведётся работа по законодательному регулированию создания таких организаций образования.

Фото: ansar.ru

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