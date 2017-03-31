Ушла из жизни казахстанский тележурналист Ажар Нурпеисова
31 марта 2017, 14:05
У журналистки остались трое маленьких детей.
После длительной борьбы с тяжелой болезнью скончалась сотрудник телевизионной студии Gala TV Ажар Нурпеисова, об этом сообщила на своей странице в Facebook ее подруга Куляш Алина, сообщает Zakon.kz.
«Прощай, родная...Бог даст - увидимся», - написала она.
Нурпеисова несколько лет проработала в качестве ассистента режиссера в телепроектах «Тіла шар», «Сказки старого сундучка», «English in Action».
«С первых дней знакомства она мечтала о большой семьей и своем доме. Лучезарная, по восточному тактичная, никогда никому не показывала слез. Плакала, но быстро собиралась и продолжала верить в лучшее.... Добросовестная, ответственная. Семья ее и их гостеприимство. - это отдельная история. Таких баурсаков как готовит ее матушка Гульнара, с которой мне тоже довелось работать, я ни у кого не ела!
Прости, что не смогла выбраться на твои торжества и обнять тебя...Кто же знал, что это в последний раз.... Думалось, что вся жизнь впереди! Золотой, милый, родной, красивый, душевный ты человек, Azhar Nurpeisova! Это был мой день рождения на Гала ТВ, где ты была душой и яркой гостьей. Спасибо тебе за знакомство!», - написала журналист Нурай Мукадес.
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