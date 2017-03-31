В Америке на судью и спортсменов напал рой диких пчёл
31 марта 2017, 14:12
Забавный эпизод произошёл во время бейсбольного матча лиги MLB: насекомые атаковали трёх игроков и арбитра.
Поединок "Сан-Диего" и "Колорадо" был прерван из-за того, что прямо на поле появился огромный рой диких пчёл. Бейсболисты Трей Уингентер, Луис Торрес и Дэниэль Кастро, а также арбитр встречи вынуждены были улечься на траву.
Удивительно, но эта нехитрая тактика сработала: никто из игроков не пострадал. В отличие от героя известного мультфильма, которому так и не удалось мимикрировать под окружающую среду.
Примечательно, что в последнее время животные всё чаще атакуют представителей самых разных видов спорта.
Источник life.ru
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