В Америке на судью и спортсменов напал рой диких пчёл

Забавный эпизод произошёл во время бейсбольного матча лиги MLB: насекомые атаковали трёх игроков и арбитра.

Поединок "Сан-Диего" и "Колорадо" был прерван из-за того, что прямо на поле появился огромный рой диких пчёл. Бейсболисты Трей Уингентер, Луис Торрес и Дэниэль Кастро, а также арбитр встречи вынуждены были улечься на траву.









Удивительно, но эта нехитрая тактика сработала: никто из игроков не пострадал. В отличие от героя известного мультфильма, которому так и не удалось мимикрировать под окружающую среду.









Примечательно, что в последнее время животные всё чаще атакуют представителей самых разных видов спорта.



