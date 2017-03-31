В Павлодаре три машины провалились в уличную яму
31 марта 2017, 14:19
Рекордсменом является улица Павла Васильева
В Павлодаре три машины провалились в ямы в асфальте, скрытые под водой, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
В группах news_pvl и tipavlo сети Instagram пользователи опубликовали фото и видео провалившихся машин. На сегодняшний день рекордсменом является улица Павла Васильева, на которой в ямы угодили две ГАЗели, в одной из которых были газовые баллоны.
В пресс-службе ДЧС рассказали, что сведений о провалах на дорогах к ним не поступали, в ДВД объяснили, что подобные инциденты не в их компетенции, в горотделе ЖКХ телефон не отвечает.
Фото: pavlodarnews.kz
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