Астрономы сообщили о таинственном космическом взрыве
31 марта 2017, 14:24
Ученые не знают природы необычного сигнала, однако выдвигают несколько гипотез его происхождения.
Международный коллектив астрофизиков обнаружил загадочную рентгеновскую вспышку в небольшой галактике, расположенной на расстоянии 10,7 миллиарда световых лет от Земли. Соответствующее исследование принято к публикации в журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society и доступно на сайте arXiv.org. Кратко о нем сообщает НАСА, передает Lenta.ru.
В октябре 2014 года космический телескоп Chandra зарегистрировал в районе участка небесной сферы, получившего название CDF-S (Chandra Deep Field-South), вспышку: интенсивность рентгеновского излучения из данного источника резко на несколько часов выросла в тысячу раз.
За несколько минут в окружающее пространство было выброшено больше энергии, чем всеми звездами галактики, в которой располагается источник. Примерно через сутки сигнал исчез. До этого обсерватория Chandra не регистрировала подобных событий. Наблюдения космических телескопов Hubble и Spitzer позволили определить расстояние до источника.
Ученые не знают природы необычного сигнала, однако выдвигают несколько гипотез его происхождения: коллапс массивного светила, слияние двух нейтронных звезд или нейтронной звезды с черной дырой, а также уничтожение белого карлика черной дырой.
Каждая из них полностью не описывает событие из CDF-S. Ученые не исключают, что имеют дело с новым астрономическим явлением.
Изображение: NASA / CXC / Pontifical Catholic University / F. Bauer et al.
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