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Пункты разбора обяжут принимать только снятые с учета авто

31 марта 2017, 14:25

Как показывает следственная практика, похищенные автомобили преимущественно сбываются в пунктах разбора автомашин.

МВД РК предлагает обязать пункты разбора принимать только снятые с учета автомобили, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

По данным Алмаса Кадирбековича, за прошлый год по республике зарегистрировано 766 фактов краж транспортных средств, а за 2 месяца текущего года – 105.

"Как показывает следственная практика, похищенные автомобили преимущественно сбываются в пунктах разбора автомашин. Правила и порядок приема автомашин в таких пунктах не прописаны ни в одном нормативном акте. В этой связи возникает необходимость введения правовых норм, обязывающих владельцев пунктов разбора автомашин принимать снятые с учета автотранспортные средства", - заявил Алмас Садубаев.

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