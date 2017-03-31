Тело Ким Чен Нама доставили в КНДР
31 марта 2017, 14:29
"Тело скончавшегося в Малайзии гражданина КНДР и сопровождающие его лица сегодня транзитом через Пекин вернулись в КНДР", — сообщил на брифинге в пятницу Лу Кан.
Тело скончавшегося в Куала-Лумпуре Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — в пятницу транзитом через Пекин было доставлено в КНДР, сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает РИА Новости.
"Тело скончавшегося в Малайзии гражданина КНДР и сопровождающие его лица сегодня транзитом через Пекин вернулись в КНДР", — сообщил на брифинге в пятницу Лу Кан.
Он также отметил, что Китай оказал необходимое гуманитарное содействие в соответствии с существующими международными принципами.
Ранее газета The Strait Times сообщила, что самолет, предположительно, с телом Ким Чен Нама в четверг вечером вылетел из аэропорта Куала-Лумпура в Пекин. Около 15.00 (10.00 мск) четверга автобус, предположительно, с телом Ким Чен Нама покинул госпиталь Куала-Лумпура и направился в грузовой терминал международного аэропорта столицы Малайзии.
Жанна Манукян
Фото © AP Photo/ Shizuo Kambayashi
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