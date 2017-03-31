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Китайские хирурги пересадили пациенту на голову выращенное на его руке ухо

31 марта 2017, 14:42

Мужчина по фамилии Цзи потерял ухо в результате ДТП больше года назад.

Китайские хирурги провели операцию по пересадке пациенту уха, которое ранее было выращено на его же руке, сообщает агентство Синьхуа, передает РИА Новости.

Операция была проведена в четверг в городе Сиань (провинция Шэньси). Она продолжалась семь часов.

Мужчина по фамилии Цзи потерял ухо в результате ДТП больше года назад. В ноябре 2016 года хирурги завершили выращивание нового уха на его руке. Для создания нового уха был взят хрящ из ребра мужчины: хрящ вживили под кожу на его руке, а позднее, с помощью специальных имплантов, напечатанных на 3D-принтере, придали ему форму уха.

Иван Булатов
Фото © РИА Новости. Григорий Сысоев

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