Китайские хирурги пересадили пациенту на голову выращенное на его руке ухо

Китайские хирурги провели операцию по пересадке пациенту уха, которое ранее было выращено на его же руке, сообщает агентство Синьхуа

Операция была проведена в четверг в городе Сиань (провинция Шэньси). Она продолжалась семь часов.





Мужчина по фамилии Цзи потерял ухо в результате ДТП больше года назад. В ноябре 2016 года хирурги завершили выращивание нового уха на его руке. Для создания нового уха был взят хрящ из ребра мужчины: хрящ вживили под кожу на его руке, а позднее, с помощью специальных имплантов, напечатанных на 3D-принтере, придали ему форму уха.