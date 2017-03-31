О прекращении действия международных договоров по вопросам косвенного налогообложения между Казахстаном и Россией

Постановлением Правительства РК от 24 марта 2017 года № 127 одобрен проект Протокола между Правительствами Казахстана и Российской Федерации о прекращении действия международных договоров по вопросам косвенного налогообложения.

Согласно Протоколу, принимая во внимание вступление в силу Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, прекращение действия Договора о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 года и Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25 января 2008 года, прекращают свое действие следующие международные договоры:

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о принципах взимания косвенных налогов во взаимной торговле, подписанное в городе Астане 9 октября 2000 года;

Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о принципах взимания косвенных налогов во взаимной торговле от 9 октября 2000 года, подписанный в городе Астане 15 сентября 2004 года.

При этом также утрачивает силу постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2011 года № 940 «О подписании Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о прекращении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о принципах взимания косвенных налогов во взаимной торговле, подписанного в городе Астане 9 октября 2000 года».

Постановление вводится в действие со дня его подписания.