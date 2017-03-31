Больше всего казахстанских «зеленых» изобретателей живет в Карагандинской области

Больше всего «зеленых» изобретений Казахстана были сделаны на территории Карагандинской области. Об этом сегодня в ходе первого регионального форума «G-global: мир XXI века» рассказала депутат мажилиса Айгуль Соловьева, передает корреспондент Zakon.kz.

«Акиму области мы сегодня говорили, как много инноваций именно из Карагандинской области, - сказала Айгуль Соловьева, обращаясь к молодежи. - Это и пиролизные печи, здесь установка Борисенко, и другие новаторские проекты, которые применяются в здравоохранении. Поэтому задача нашей сессии сказать о том, что ЭКСПО-2017 это не просто приглашение зарубежных гостей, это не просто сделать для кого-то. А для того, чтобы мы могли увидеть передовые технологии, которые существуют в мире. И в тоже время показать, что мы, народ Казахстана, который тоже может и лоббировать, мыслить и продвигать идеи, которые в принципе будут восприняты в мире. Может быть, мы стоим пока на первой ступени, может мы еще не совсем решительные, но тем не менее, мы готовы к тому, чтобы это принять, познать и реализовать свои идеи и мысли».

При этом общественники из экологической среды отметили, что «ЭКСПО на территории Казахстана стало возможным благодаря стратегиям по переходу к «зеленой экономике» и программе президента «Зеленый мост», появившихся еще в 2013 году. Тогда, когда в стране было министерство охраны окружающей среды и водных ресурсов. Сейчас же, когда такого ведомства не существует, программы, по их словам, «пробуксовывают».

Татьяна Ковалева