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В Алматы в одном из парков пожилой баянист лихо исполняет саундтрек из "Игры престолов"

31 марта 2017, 14:57

Видео появилось на днях в соцсетях.

В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы есть своя живая достопримечательность - пожилой баянист в репертуаре, которого разные известные хиты и саундтрек из полюбившегося многим сериала "Игра престолов", сообщает Zakon.kz

В парк послушать музыканта приходят много людей. Дедушка лихо играет на баяне, любую песню подбирает на слух. Видимо эту мелодию ему подсказали внуки, хотя не исключено, что сериал он смотрит и сам.


Напомним, что поклонники сериала сейчас находятся в ожидании седьмого сезона "Игры престолов". Премьера сезона состоится 17 июля. Ранее также сообщалось, что новый сезон будет короче предыдущих.

А это оригинал саундтрека:


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