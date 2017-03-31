Пункты разбора обяжут принимать только снятые с учета авто

МВД РК предлагает обязать пункты разбора принимать только снятые с учета автомобили, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

По данным Алмаса Кадирбековича, за прошлый год по республике зарегистрировано 766 фактов краж транспортных средств, а за 2 месяца текущего года - 105.

«Как показывает следственная практика, похищенные автомобили преимущественно сбываются в пунктах разбора автомашин. Правила и порядок приема автомашин в таких пунктах не прописаны ни в одном нормативном акте. В этой связи возникает необходимость введения правовых норм, обязывающих владельцев пунктов разбора автомашин принимать снятые с учета автотранспортные средства», - заявил Алмас Садубаев.