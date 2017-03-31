Шакил О'Нил устроил погром из-за достижения Леброна Джеймса
31 марта 2017, 15:05
Бывший баскетболист не обрадовался, что его опередили в списке самых результативных игроков в истории НБА.
31 марта форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс набрал 26 очков в игре регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и поднялся на седьмое место в списке самых результативных игроков в истории лиги, опередив легендарного центрового Шакила О'Нила.
В ответ Шакил, после окончания карьеры ставший ведущим программы Inside the NBA, в рамках передачи записал шуточное видео со своей реакцией. В ролике он узнаёт от коллеги, что опустился в списке лучших бомбардиров, после чего начинает крушить всё вокруг.
Позже в студии Inside the NBA Шакил поздравил Джеймса с достижением, заявив, что «счастлив за него».
Фото prikolno.cc
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