Шакил О'Нил устроил погром из-за достижения Леброна Джеймса

Бывший баскетболист не обрадовался, что его опередили в списке самых результативных игроков в истории НБА.

31 марта форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс набрал 26 очков в игре регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и поднялся на седьмое место в списке самых результативных игроков в истории лиги, опередив легендарного центрового Шакила О'Нила.





В ответ Шакил, после окончания карьеры ставший ведущим программы Inside the NBA, в рамках передачи записал шуточное видео со своей реакцией. В ролике он узнаёт от коллеги, что опустился в списке лучших бомбардиров, после чего начинает крушить всё вокруг.









Позже в студии Inside the NBA Шакил поздравил Джеймса с достижением, заявив, что «счастлив за него».



