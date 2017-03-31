В Алматы с 1 апреля изменились тарифы на горячую воду и отопление

В Алматы с начала апреля изменились тарифы на отопление и горячую воду, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт компании «Алматинские тепловые сети».

«ОО «Алматинские тепловые сети» извещает потребителей о том, что в соответствии с приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы № 40-ОД от 6 марта 2017 года «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией» товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на 2017 год вводится в действие тариф в размере 1972,16 тенге/Гкал с НДС с 1 апреля 2017 года», - говорится в сообщении.

Дифференцированные тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии

Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии

Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей, проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии, не имеющих приборов учета тепловой энергии