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Хетчбэк KIA Stinger оказался быстрее обещанного

31 марта 2017, 15:06

В топовом исполнении с 3,3-литровым 370-сильным V6 KIA Stinger набирает 100 км/ч не за 5,1 секунды, как сообщалось изначально, а за 4,9 секунды.

Компания KIA представила на автосалоне в Сеуле свой большой заднеприводный хетчбэк Stinger. Мировая премьера этой модели состоялась еще в начале года в Детройте, но теперь автопроизводитель уточнил ее динамические характеристики.

В топовом исполнении с 3,3-литровым 370-сильным V6 KIA Stinger набирает 100 км/ч не за 5,1 секунды, как сообщалось изначально, а за 4,9 секунды. Это делает новинку не только самой мощной, но и самой быстрой машиной в истории корейского бренда. Для сравнения, один из прямых конкурентов Стингера – хетчбэк Audi S5 Sportback с 3,0-литровым 354-сильным V6 – развивает сотню за 4,7 секунды. Такой же результат демонстрирует 367-сильный седан Mercedes-AMG C 43, а, например, лифтбэк BMW 4-Series Gran Coupe в 326-сильной модификации 440i ускоряется на 0,2 секунды медленнее «корейца» – за 5,1 секунды.

Помимо твин-турбошестерки, KIA Stinger будет продаваться в Европе и Азии с двумя турбочетверками – 2,0-литровой 250-сильной бензиновой и 2,2-литровой 202-сильной дизельной. В заднеприводных модификациях присутствует механический самоблок, в полноприводных – система контроля вектора тяги. Также рассматривается возможность выпуска гибридной и даже полностью электрической версий «Стингера».

Текст: Александр Орехов
Фото: KIA

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