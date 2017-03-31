Первые апрельские выходные будут морозными
31 марта 2017, 15:18
В некоторых областях температура понизится ночью до минус 18.
Особенностью апрельской погоды является быстрая смена атмосферных процессов. С большой скоростью циклоны и антициклоны проносятся над территорией Казахстана. В предстоящие выходные дни погоду в республике будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Они и вызовут в большинстве областей осадки – мокрый снег, в южных областях дождь, в ночные и утренние часы возможен переход в мокрый снег и понижение температуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информацию РГП "Казгидромет".
Уже в субботу на западе, а в воскресенье на севере, центре и востоке Казахстана, под воздействием антициклона, ситуация изменится. Осадки здесь прекратятся, но температура понизится ночью до 8-18º мороза, что ниже климатической нормы на 3-6ºС.
Консультативный прогноз погоды по г. Астана
на 1 апреля: переменная облачность, ночью и утром снег, туман. Ветер северо-западный, западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью -7-9°С, днем -2-4°С.
на 2 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -9-11°С, днем 0,-2°С.
на 3 апреля: переменная облачность, днем осадки. Ветер юго-западный 9-14, днем поры-вы 15-20 м/с. Температура ночью -10-12°С, днем около 0°С.
Консультативный прогноз погоды по г. Алматы
на 1 апреля: переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью +5+7°С, днем +12+14°С.
на 2 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура но-чью +2+4°С, днем +10+12°С.
на 3 апреля: переменная облачность, временами осадки. Ветер 2-7 м/с. Температура но-чью 0,+2°С, днем +5+7°С.
Фото: mayak-74.ru
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