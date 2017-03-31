Службой экономических расследований выявлена схема контрабанды сотовых телефонов из КНР на сумму около 20 млн. тенге

Органами государственных доходов на постоянной основе проводится активная работа по пресечению фактов незаконного ввоза на таможенную территорию Республики Казахстан мобильных телефонов, путем проведения эффективного таможенного контроля в пунктах пропуска на границе и оперативно-розыскных мероприятий по установлению организаторов и пособников контрабанды.

За 12 месяцев 2016 года по фактам незаконного перемещения через таможенную границу мобильных телефонов органами государственных доходов возбуждено 75 административных дел и 4 досудебных расследования, выявлено 8 143 незадекларированных мобильных телефонов на сумму свыше 147,5 млн. тенге.

В основном незаконный ввоз мобильных телефонов осуществляется из КНР мелкими партиями, что не образует состава уголовного правонарушения (статья 234 УК РК (экономическая контрабанда) в случае если стоимость товаров свыше 5 тысяч МРП -11 345 000 тенге).

Следует отметить, что в 2016 году по результатам проведения оперативно розыскных мероприятий Службой экономических расследований выявлена схема контрабанды сотовых телефонов из КНР через МЦПС «Хоргос Восточные вопрота». Изъято мобильных телефонов на сумму около 20 млн. тенге.

Данная схема предусматривала ввоз на территорию Республики Казахстан мобильных телефонов мелкими партиями с помощью группы нанятых физических лиц, после чего данные телефоны складировались на «точках» в приграничном районе и отправлялись для реализации на рынки и магазины города Алматы без уплаты таможенных пошлин и других подлежащих к уплате налогов.

В текущем году органами государственных доходов также установлена схема экономической контрабанды мобильных телефонов, импортированных на протяжении длительного периода времени в Республику Казахстан из ОАЭ с предоставлением в таможенные органы поддельных документов. Стоимость незаконно ввезенных на территорию Республики Казахстан мобильных телефонов составила около 1 млрд. тенге (проводится досудебное расследование).