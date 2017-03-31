Мажилисмены рассмотрят поправки по повышению пенсий по возрасту и за выслугу лет
31 марта 2017, 15:24
Проект закона поступил в Мажилис Парламента РК.
В Астане под председательством спикера Нурлана Нигматулина прошло заседание Бюро Мажилиса, на котором определены вопросы предстоящего пленарного заседания палаты, сообщает Zakon.kz.
Проект повестки пленарного заседания содержит поступивший в Мажилис новый законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения».
Как поясняется, разработанный во исполнение поручения Главы государства проект закона предусматривает поправки в законодательство по повышению, в частности, в 2017 году размеров пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, а также размеров пособия на рождение ребенка на 20%.
Наряду с этим на обсуждение депутатов в первом чтении вносятся проекты поправок по вопросам электроэнергетики, а также относительно совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности.
Кроме того, на заседании Бюро рассмотрен вопрос о проведении в Алматы 13-15 апреля выездного заседания Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности.
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