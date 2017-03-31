Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Мажилисмены рассмотрят поправки по повышению пенсий по возрасту и за выслугу лет

31 марта 2017, 15:24

Проект закона поступил в Мажилис Парламента РК.

В Астане под председательством спикера Нурлана Нигматулина прошло заседание Бюро Мажилиса, на котором определены вопросы предстоящего пленарного заседания палаты, сообщает Zakon.kz.

Проект повестки пленарного заседания содержит поступивший в Мажилис новый законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения».

Как поясняется, разработанный во исполнение поручения Главы государства проект закона предусматривает поправки в законодательство по повышению, в частности, в 2017 году размеров пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, а также размеров пособия на рождение ребенка на 20%.

Наряду с этим на обсуждение депутатов в первом чтении вносятся проекты поправок по вопросам электроэнергетики, а также относительно совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Кроме того, на заседании Бюро рассмотрен вопрос о проведении в Алматы 13-15 апреля выездного заседания Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...