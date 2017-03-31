Почему в других областях нет того, что есть в Актюбинской?
31 марта 2017, 15:24
В Актюбинской области ведется активная работа по реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства.
Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область ознакомился с ходом реализации нескольких проектов в рамках государственно-частного партнерства.
В Актобе за счет средств ГЧП ведется строительство офтальмологической больницы «Көз Жарығы», где будет оказываться амбулаторная и стационарная квалифицированная, высокоспециализированная офтальмологическая помощь детскому и взрослому населению Западного региона Казахстана. Стоимость данного проекта составляет 3,2 млрд.тенге.
«Какая-то особая аура здесь в Актобе, что все хотят здесь это делать, приезжают не только из других областей, но мы видим, что иностранные инвесторы с удовольствием приехали. Сейчас я с министром здравоохранения говорю, почему в Актобе это только делается? Почему станции скорой помощи, которые есть во всех областных центрах, не привлекают, не отдают иностранным инвесторам под управление? Эти иностранцы приходят и не просто управляют, но и строят за свои деньги, которые они сюда инвестируют. Почему в других областях такого нет?», – сказал Бакытжан Сагинтаев во время во время встречи с общественностью региона по вопросам социальной модернизации.
«Мы увидели перемены, произошедшие всего за один год, правильное исполнение поручений Президента на местах, улучшение благосостояния населения, а также убедились, что все это делается во благо населения, страны. Поэтому хочу выразить благодарность Бердыбеку Машбековичу и всем актюбинцам», – подвел итоги рабочей поездки в Актюбинскую область Премьер-Министр.
Напомним, в Актюбинской области ведется активная работа по реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства. К слову, опыт региона в данном направлении даже был отмечен Главой государства Нурсултаном Назарбаевым.
В настоящее время реализуется 33 проекта, еще 5 были реализованы в 2016 году. Общая стоимость ГЧП проектов реализованных и планируемых к реализации в период с 2016 по 2018 годы составляет 28 млрд. тенге. В текущем году будет завершено 27 проектов ГЧП. Кроме того, ожидается строительство 56 детских дошкольных учреждений с использованием механизма государственно-частного партнерства.
В числе наиболее приоритетных проектов ГЧП, реализация которых близится к завершению: строительство здания для станции скорой медицинской помощи, городской детской стоматологии, офтальмологической клиники, Ледового дворца, Дворца единоборств, Дворца молодежи и областной академии творчества.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851390-6eb9cdf5d16fd7e6996a9e689c6c3d80
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...