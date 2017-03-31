Инвестиционные возможности Казахстана презентованы в Германии

29 марта 2017 года во Франкфурте-на Майне Посол Казахстана в Германии Болат Нусупов принял участие в экономическом форуме на тему: «Инвестиционные возможности Казахстана и логистические решения для отдаленных рынков». Организатором мероприятия выступил Восточный комитет германской экономики в сотрудничестве с компаниями Kühne+Nagel, SchneiderGroup и OWC Verlag.

В ходе своего выступления казахстанский дипломат ознакомил участников форума с перспективами социально-экономического развития Казахстана в контексте февральского Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также обозначил ключевые тренды казахстанско-германского торгово-экономического сотрудничества. С содержательной презентацией инвестиционного климата и экспортного потенциала нашей страны выступил региональный представитель по Европе АО «KazakhInvest» Асхат Бейсенбаев.

Немецкая сторона подготовила доклады на темы «Германская экономика в Казахстане», «Вхождение на рынок, поставки и таможенные вопросы в Казахстане», «История работы в Казахстане: опыт немецких фирм - Прошлое и будущее», в которых дала высокую оценку инвестиционному климату в Казахстане и рассказала о новых возможностях для немецких фирм в реализации совместных проектов в процессе индустриализации экономики нашей страны и развития отечественной инфраструктуры.

В тот же день в Берлине Б. Нусупов принял участие в международной конференции на тему «Новый Шёлковый путь. Будущие торговые пути из Азии в регион Балтийского моря», организованной Министерством экономики федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания с участием представителей общественно-политических, деловых и экспертных кругов, а также научно-исследовательских институтов, фондов и СМИ Германии.

В своем приветственном обращении Посол Казахстана информировал участников о реализации Национального плана «100 конкретных шагов», Новой экономической политики «Нұрлы жол» и Комплексном плане приватизации на 2016-2020 годы с его целевыми индикаторами. В ходе форума с докладом на тему «Вовлеченность Казахстана в проект «Шелкового пути» и предложения РК для сотрудничества в области транспортной логистики» выступил Управляющий директор АО «КТЖ-Экспресс» Сергей Анашкин.

Подиумная дискуссия и живой обмен мнениями в рамках конференции свидетельствовало о наличии большого потенциала для более широкого многостороннего взаимодействия в области транспорта и логистики. Отмечались также высокие темпы и эффективность социально-экономических реформ в РК, а также активное сотрудничество Казахстана и Германии в области контейнерных перевозок и развития морской инфраструктуры порта Актау. Стороны подтвердили намерение интенсифицировать сотрудничество в транспортно-логистической отрасли.

Также, Б. Нусупов провел двустороннюю встречу с Министром энергетики, инфраструктуры и дигитализации федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Кристианом Пегелем. В ходе переговоров были обсуждены вопросы участия немецких компаний региона в инвестиционных проектах в сфере логистики, транспорта и возобновляемых источников энергии, а также в проектах приватизации квази-государственных предприятий. В этих целях немецкая экономическая делегация во главе с К. Пегелем намерена посетить Казахстан.