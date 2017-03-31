Нештатная ситуация с KazSat-2: Работы по восстановлению вещания почти завершены

Как сообщалось ранее, сегодня утром была зафиксирована нештатная ситуация с космическим аппаратом «KazSat-2», повлекшая за собой нарушение в распространении телерадиопрограмм на сеть передатчиков аналоговой эфирной сети и областных каналов «Казахстан» в сети спутникового вещания «OTAU TV» , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и коммуникаций РК.





В сообщении ведомства отмечается, что со стороны АО «Казтелерадио» проводятся оперативные мероприятия по переводу приема телерадиопрограмм на аналоговую сеть вещания со спутника «KazSat-3».





"На текущий момент полностью восстановлено аналоговое вещание телерадиоканалов на уровне городов областного значения и большинства районных центров. В течение ближайших часов будут завершены работы по восстановлению вещания в оставшихся районных центрах", - отметили в МИК РК.





Также сообщается, что возобновление вещания областных каналов «Казахстан» в аналоговой эфирной сети на уровне районных центров и сельских округов, а так же в спутниковом вещании "OTAU TV" будет произведено после восстановления работоспособности спутника «Kazsat-2». Меры по восстановлению работоспособности спутника «KazSat-2» принимаются со стороны АО «Республиканский центр космической связи».



