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Global Money Week: Учитесь. Делайте сбережения. Зарабатывайте.

31 марта 2017, 15:39

В Казахстане Банк Хоум Кредит единственный участник из банков второго уровня, который реализовывает программу Global Money Week 4 год подряд.

Global Money Week (GMW) - это всемирная неделя повышения финансовой грамотности детей и молодежи. Мероприятия направлены на получение навыков обращения с деньгами, вдохновляющие узнать больше о деньгах и возможностях ими управлять, создавать сбережения, планировать свои расходы и быть финансово свободным.

В Казахстане Банк Хоум Кредит единственный участник из банков второго уровня, который реализовывает программу Global Money Week 4 год подряд. А в 2017 г., при поддержке Национального Банка Казахстана в рамках реализации программы «Повышения финансовой грамотности населения на 2016-2018 годы».

Чтобы у детей сформировался правильный подход к деньгам – не как к средству удовлетворения сиюминутных потребностей, а как к финансам, которые могут увеличить дальнейший доход и делать жизнь интереснее. Школьники в игровой форме получат знания основ финансовой грамотности, которые смогут сразу использовать в жизни.

С 03 по 09 апреля 2017 г., семинары по финансовой грамотности разработанные Банком Хоум Кредит для детей 5−7 классов пройдут в городах: Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Семей, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент.

В 2017 г., к программе Global Money Week -2017 г., подключились библиотеки по всей стране, в Алматы мероприятия для детей состоятся в 5 библиотеках: Городской юношеской библиотеке им. Жамбыла, Центральной городской детской библиотеке им. И.А. Крылова, Центральной городской детской библиотеке им. С. Бегалина, филиале № 39 и № 29.

Подробно о мероприятиях в календаре событий homecredit.kz и www.youtube.com

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