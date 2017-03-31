СМИ сообщили, в каких условиях содержат экс-президента Южной Кореи
31 марта 2017, 15:43
Пак Кын Хе арестована по обвинениям в злоупотреблении властью и взяточничестве.
Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе, арестованная по обвинениям в злоупотреблении властью и взяточничестве, содержится в камере площадью около 10 квадратных метров, сообщает информационное агентство Рёнхап со ссылкой на министерство юстиции страны, передает РИА Новости.
"Экс-президент Пак Кын Хе находится в Сеульском центре для заключений, в камере площадью 3,2 пхён (около 10 квадратных метров)", — приводит агентство заявление минюста Южной Кореи.
Иван Захарченко
Фото © AP Photo/ Pool Photo/Ed Jones
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