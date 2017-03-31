Абдумалик стала международным мастером по шахматам среди мужчин

Казахстанской шахматистке Жансае Абдумалик присвоили звание мужского мастера по шахматам на президентском совете ФИДЕ, сообщает сообщает bnews.kz со ссылкой на пресс-службу академии шахмат Жансаи Абдумалик.





«В свои 17 лет Жансая стала одной из первых девушек в истории казахстанских шахмат, которой присвоено звание мужского мастера по шахматам», — сообщили в академии шахмат Жансаи Абдумалик.

В 2013 году Жансая была признана ФИДЕ лучшей шахматисткой Азии (до 20 лет). Сейчас Жансая Абдумалик занимает 42-ю строчку в мире Тор 100 Women March 2017.





Действующий рейтинг ФИДЕ Жансаи Абдумалик — 2430.





Жансая Абдумалик — казахстанская шахматистка, четырехкратная чемпионка мира среди девочек, мужской международный мастер и гроссмейстер среди женщин. По итогам 2013 года признана азиатской федерацией ФИДЕ лучшей шахматисткой Азии (до 20 лет). Свой первый титул Жансая Абдумалик завоевала в шесть лет, когда в 2006 году выиграла чемпионат города Алматы по шахматам среди девочек до 8 лет.





Академия шахмат Жансаи Абдумалик — профессионально обучает шахматам детей всех возрастов, начиная с 4-х лет. Учеников обучают опытные тренеры, от кандидатов в мастера спорта до международных гроссмейстеров, имеющие стаж работы с детьми более 20 лет. Обучение проводится по специальной и уникальной методике, которую разработали опытные специалисты из Грузии, Азербайджана, Украины и Казахстана.







