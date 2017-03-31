Казахстанским чиновникам будут выплачивать бонусы за хорошую работу

Бонусы до 12 окладов ожидают чиновников Казахстана, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Вице-министр национальной экономики РК Мадина Абылкасымова рассказала, что бонусы госслужащим будут выплачиваться к фиксированной заработной плате. Они будут устанавливаться в зависимости от итогов индивидуальной оценки работы каждого государственного служащего, включая политических госслужащих.

Агентством по делам госслужащих уже утверждена система оценки результативности работы госслужащих отдельно для корпуса А, Б и политических госслужащих. Оценка включает различные аспекты: исполнение, трудовую дисциплину и, самое главное - достижение конечных результатов. Оценка будет выставляться: неудовлетворительно, удовлетворительно, эффективно и превосходно.

По словам вице-министра, вознаграждение госслужащих будет составлять от 2 до 12 должностных окладов. Однако, как уточнила Абылкасымова, выплата бонусов будет увязана с возможностями бюджета.

«Сейчас нами разработан проект, пока он не утвержден. Но мы предполагаем, что размер бонусов может составлять от 2 до 12 должностных окладов. Это мировая практика. При формировании бюджета на 2018 год мы приступили к новому бюджетному циклу. Этот вопрос будет внимательно рассмотрен и увязан с возможностями бюджета», ― отметила замглавы Миннацэкономики.