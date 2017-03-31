Плющенко: решение о завершении карьеры не связано с выступлением фигуристов на ЧМ-2017

Решение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о завершении карьеры не связано с выступлением российских фигуристов на чемпионате мира в Хельсинки . Об этом Плющенко заявил . Об этом Плющенко заявил ТАСС

34-летний Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры в пятницу.





"Я хочу собрать пресс-конференцию и рассказать о своих дальнейших планах. Мое сегодняшнее решение объявить об уходе из спорта никак не связано с тем, какое катание показали вчера мужчины-фигуристы на чемпионате мира. Оно вообще ни с чем не связано", - сказал Плющенко.





"Меня ждет новая карьера - тренерская. Я продолжаю участвовать в показательных выступлениях. Теперь новая карьера - это тренерская история", - добавил он.





В четверг на чемпионате мира фигуристы исполнили короткую программу. Михаил Коляда по ее итогам показал седьмой результат, Максим Ковтун - десятый. Произвольная программа пройдет в субботу.

Плющенко выиграл Олимпиаду 2006 года в одиночном катании и 2014 года в командных соревнованиях. Также он является трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.



