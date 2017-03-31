«Форте-трио» открывает новую «Золотую страницу камерной музыки»

Популярный творческий коллектив Казахконцерта – Государственное трио Республики Казахстан «Форте-трио» под руководством Заслуженного деятеля РК известного пианиста Тимура Урманчеева – представляет поклонникам классического искусства новый проект «Золотые страницы камерной музыки». Слушатели смогут насладиться замечательной музыкальной программой 5 апреля на сцене Камерного зала театра «Астана Опера», сообщает пресс-служба театра.

«Форте-трио» сегодня является одним из самых известных камерно-инструментальных ансамблей не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. В его составе такие признанные мастера классической сцены, как первая скрипка Государственного





симфонического оркестра Казахстана Еркебулан Сапарбаев, виолончелист Мурат Нарбеков и прославленный пианист Заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев.





Музыканты в своих концертных программах, как правило, обращаются к вершинам исполнительского искусства, приобщая самую широкую публику к выдающимся шедеврам мировой музыкальной культуры. Новая программа, как и всегда, содержит наиболее известные и любимые поклонниками классики произведения: Фортепианное трио №2 ми бемоль мажор Ф. Шуберта и Фортепианное трио №2 до минор Ф. Мендельсона.





– Наша задача – познакомить слушателя с самым широким кругом сочинений, созданных выдающимися композиторами для камерных составов. Считаю, что нам очень повезло, так как для трио создан богатейший репертуар. Сам по себе состав нашего ансамбля, включающий такие разные и в то же время очень богатые по возможностям инструменты, обладает очень сильным воздействием на публику. Мы рады, что имеем возможность играть такую замечательную, выразительную музыку. В этот раз, переворачивая еще одну страницу камерной музыки, мы останавливаемся на Фортепианном трио №2 Ф. Шуберта – вершине творчества композитора. Как и большинство произведений Шуберта, данное Трио отражает очень непростую и глубокую жизненную философию великого композитора. Например, вторая часть этого произведения, благодаря невероятной выразительности и потрясающей красоте, сегодня является одним из наиболее популярных образцов мировой камерно-инструментальной культуры. Следующее сочинение, вошедшее в программу, тоже очень известное и интересное - Фортепианное трио №2 до-минор Ф. Мендельсона – прекрасного мелодиста и великолепного виртуоза. Надеюсь, поклонники высокого искусства разделят наше восхищение этими произведениями, – заключил руководитель «Форте-трио» Тимур Урманчеев.





Начало концерта в 19.00, стоимость билета – 2 000 тенге.