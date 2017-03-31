 
Преимущественно облачно
18°

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 45%

Давление: 705 мм рт. ст.

Ветер: восточный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

314.50

31 марта 

Курс НБРК

314.79

-

АЛМАТЫ

Покупка

313.80

Продажа

314.50

АСТАНА

Покупка

313.30

Продажа

314.00

Подробнее
337.00

31 марта 

Курс НБРК

337.96

-

АЛМАТЫ

Покупка

334.00

Продажа

337.00

АСТАНА

Покупка

334.00

Продажа

336.50

Подробнее
Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 313,71, RUBKZT_TOD = 5,6030, USDKZT_0_002 = +7,5473 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментом  CNYKZT_TOМ сегодня на KASE не проводились в связи выходными днями  03 и 04 апреля в Китайской Народной Республике (День поминовения усопших). 

 

По результатам торгов на спот-рынке: 

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге    (USDKZT_TOD) составил 313,71 тенге за доллар США при объеме    торгов 102 050 тыс. долларов США; 

- по доллару США с расчетами Т+1 и Т+2 сделок заключено не было, на     и момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали; 

- по евро с расчетами Т+0, Т+1 и Т+2 тенге и в долларах США сделок    заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой    системе KASE отсутствовали; 

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге    (RUBKZT_TOD) составил 5,6030 тенге за рубль при объеме торгов    35 500 тыс. рублей. 

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок    заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой    системе KASE отсутствовали; 

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной  сессий составил 313,73 тенге за доллар (-1,06), суммарный объем  торгов - 170 950 тыс. USD (+51 650 тыс.). 

 

На рынке операций валютного свопа: 

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия    сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; 

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила    +7,5473 % годовых при объеме торгов 1 206 700 тыс. USD; 

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. 

В торгах приняли участие 27 банков.    

31 марта 2017, 15:46
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код