 
Преимущественно облачно
18°

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 45%

Давление: 705 мм рт. ст.

Ветер: восточный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

314.50

31 марта 

Курс НБРК

314.79

-

АЛМАТЫ

Покупка

313.80

Продажа

314.50

АСТАНА

Покупка

313.30

Продажа

314.00

Подробнее
337.00

31 марта 

Курс НБРК

337.96

-

АЛМАТЫ

Покупка

334.00

Продажа

337.00

АСТАНА

Покупка

334.00

Продажа

336.50

Подробнее
Новости за сегодня

Мажилисмены рассмотрят поправки по повышению пенсий по возрасту и за выслугу лет

 

В Астане под председательством спикера Нурлана Нигматулина прошло заседание Бюро Мажилиса, на котором определены вопросы предстоящего пленарного заседания палаты, сообщает Zakon.kz.

Проект повестки пленарного заседания содержит поступивший в Мажилис новый законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения».

Как поясняется, разработанный во исполнение поручения Главы государства проект закона предусматривает поправки в законодательство по повышению, в частности, в 2017 году размеров пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, а также размеров пособия на рождение ребенка на 20%.

Наряду с этим на обсуждение депутатов в первом чтении вносятся проекты поправок по вопросам электроэнергетики, а также относительно совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Кроме того, на заседании Бюро рассмотрен вопрос о проведении в Алматы 13-15 апреля выездного заседания Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности.

 

 

31 марта 2017, 15:43
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код