Daimler ускорит выпуск электрокаров на три года

К 2022 году Daimler выведет на рынок более 10 новых электрокаров. Соответствующее заявление было сделано на ежегодном собрании акционеров концерна. При этом только прошлой осенью, когда автопроизводитель представил свой «зеленый» суббренд EQ, речь шла о 2025 годе.





Немцам пришлось пересмотреть стратегию электрификации, поскольку они не успевают реализовать свою программу по снижению выбросов CO2 до 100 г/км к 2020 году. Средний по модельному ряду показатель вредных выхлопов «Мерседеса» последовательно снижался с 2007 года, но в 2016-м, несмотря на введение более экологичных ДВС, он «завис» на уровне 2015-го – 123 г/км.





Переход на чистое электричество автопроизводитель будет осуществлять постепенно, наращивая долю плагин-гибридных моделей. Нынешняя товарная линейка «Даймлера» включает восемь гибридов с возможностью подзарядки от сети. В компании говорят, что новым этапом в этом смысле станет выпуск обновленного седана S-Class – его «зеленая» модификация будет проезжать до 50 км, не используя ДВС.





Помимо стопроцентных электрокаров под маркой EQ, из-за которой «Мерседесу» еще предстоит побороться с китайцами Chery, Daimler, а конкретно – спортивное подразделение Mercedes-AMG, готовит линейку высокопроизводительных гибридов EQ Power+. Их предвестник – большой купеобразный хетчбэк Mercedes-AMG GT Concept – был представлен этой весной в Женеве.



