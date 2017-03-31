В одном из штатов Индии за убийство коров будут давать пожизненные сроки

Законодательное собрание штата Гуджарат на западе Индии одобрило законопроект, предполагающий увеличение тюремного срока за убийство коров с семи лет до пожизненного заключения, пишет издание Hindustan Times,

Поправки в местное законодательство дают Гуджарату статус штата с наиболее жесткими законами по защите крупного рогатого скота, а также предполагают высокие штрафы и пожизненную конфискацию транспортного средства, на котором осуществлялась транспортировка, пишет издание.





В 2011 году, когда нынешний премьер Индии Нарендра Моди занимал должность главного министра штата, местные власти ввели полный запрет на убийство и транспортировку коров, нарушителям грозил тюремный срок до семи лет и штраф до 50 тысяч рупий. Полиции также позволялось конфисковывать автомобиль, на котором осуществлялась перевозка животных, на полгода, отмечает газета.





Конституция Индии предписывает штатам принять меры по запрету "забоя коров и телят, а также другого молочного и тяглового скота". Однако степень правовой защиты этих животных варьируется от штата к штату, при этом даже в штатах со строгими законами в вопросе защиты коров действуют нелегальные скотобойни.