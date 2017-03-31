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Большой концерт Димаша Кудайбергена состоится в рамках ЭКСПО

31 марта 2017, 16:15

Билеты на этот концерт, по заверениям министра культуры и спорта, будут в продаже уже через две недели.

Как сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на брифинге, в настоящее время с певцом подписали договор на его выступление 27 июня, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы подписали с ним договор на 27 июня, место проведения концерта «Астана Арена» - «Димаш Кудайберген приглашает», - сказал он.

По его словам, Димаш Кудайберген будет основной фигурой на концерте в рамках ЭКСПО.

«Главная фигура - это Димаш Кудайберген. Мы только будем приглашать тех исполнителей, кто будет совместно с ним петь», - пояснила глава ведомства.

Министр уточнил, что «в течение двух недель будут улажены все технические вопросы» с концертом певца.

«Мы хотим сделать не просто сольный концерт, а большое шоу. Через две недели мы можем уже приступить к продаже билетов», - проинформировал А. Мухамедиулы.

Он добавил, что на данный момент МКС ведет переговоры со звездами, которые будут исполнять песни вместе с казахстанским певцом.

«Мы сейчас ведем интенсивные переговоры, уже есть договоренность с Ларой Фабиан, с братьями Меладзе. И сейчас ведем переговоры с другими участниками», - заключил глава ведомства.

Автор Ксения Давыдова, Астана
Фото: inform.kz

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