Rolls-Royce представил четыре «музыкальных» купе

Компания Rolls-Royce представила первые четыре купе Wraith из коллекции Inspired by British Music, созданной в сотрудничестве с выдающимися музыкантами Великобритании – лидером The Who Роджером Долтри, лидером The Kinks Рэем Дэвисом, а также продюсером и композитором Джайлзом Мартином. Эти артисты работали над эскизами автомобилей вместе с дизайнерами Rolls-Royce на заводе компании в Гудвуде.





Первое купе посвящено собственным достижениям рокера – в его оформлении использованы логотип The Who, выгравированные на дверях тексты песен, вышивка в виде барабанной установки. Второй Wraith помогал украсить Майк Макиннерни – автор обложки судьбоносного для The Who альбома Tommy. Коллекционный Rolls-Royce Рэя Дэвиса также оформлен с использованием логотипа и текстов песен его группы. Джайлз Мартин посвятил Wraith своему отцу – легендарному «пятому Битлу» Джорджу Мартину. Именно он создал аранжировку Yesterday со струнным квартером, и в память об этом на двери купе выгравировали отрывок оригинальной рукописи партитуры. Все четыре машины получили гравировки с именами создавших их артистов на основании статуэтки «Дух экстаза» и на дверных накладках. На задних стойках кузовов изображен британский флаг.





Всего в коллекции Inspired by British Music будет девять автомобилей. На очереди – коллаборации с певицей Ширли Бэсси, Фрэнсисом Росси (Status Quo), Ронни Вудом (The Rolling Stones и The Faces). В нынешнем году все машины будут проданы с молотка, часть вырученных средств Rolls-Royce передаст благотворительным организациям, в том числе – фонду по борьбе с раком у подростков The Teenage Cancer Trust.