Участники китайского бойз-бэнда оказались девушками
31 марта 2017, 16:28
Об этом сообщает портал Quratz.
Пятеро участников бойз-бэнда FFC-Acrush из Китая признались во время гастролей, что являются женщинами, передает Lenta.ru.
По словам менеджера коллектива, недопонимание возникло из-за того, что певицы в разговорах о группе используют «гендерно-нейтральные фразы».
Портал отмечает, что в сети поклонницы группы называют участников FFC-Acrush «мужьями» — так китайские фанатки обращаются к знаменитостям мужского пола, которые им нравятся.
Группа была сформирована в 2016 году в провинции Чжэцзян. Она приобрела в стране большую популярность — в Weibo, китайском аналоге Twitter, у коллектива насчитывается около 900 тысяч подписчиков.
17 марта певица-трансгендер Энони, ранее известная как Энтони Хегарти, пообещала бесплатно выслать поклонникам песню из своего альбома, если они расскажут ей истории из своей жизни.
Фото с сайта Trouw
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